Це літо буде вирішальним для Зеленського та путіна – Bloomberg

Західна преса пише, що результати літнього контрнаступу багато в чому визначатимуть подальший хід війни.

Це літо є вирішальним для результату війни між росією та Україною і для подальшої долі президентів двох країн – путіна і Володимира Зеленського.

Про це пише Bloomberg.

Так, російський диктатор після 17 місяців війни несподівано опинився в ситуації, коли йому доводиться турбуватися про внутрішню безпеку в країні після заколоту найманців "Вагнера".

На тлі явного невдоволення російських еліт, які все більше побоюються російської поразки у війні, з поля зору зникли деякі вищі генерали. Зараз спецслужби з'ясовують, чи були вони причетні до заколоту лідера найманців, який мав на меті зняття російського міністра оборони і глави Генштабу.

"Вибухи, що пошкодили флагманський міст путіна в Криму сьогодні, відповідальність за які росія поклала на Україну, посилили почуття зневіри, а крах угоди по зерну в Чорному морі створює додаткову напруженість", – констатує Bloomberg.

Водночас видання пише, що для українського керівництва ситуація теж непроста.

"Зеленський знає, що до осені йому потрібно буде продемонструвати щось суттєве у військовому контрнаступі, який повільно і насилу просувається на сході і півдні України після місяців підготовки і зброї на мільярди доларів, поставленої міжнародними союзниками Києва", – йдеться у статті.

"Хоча президент США Джо Байден сказав, що економічні та політичні втрати для росії означають, що путін "вже програв війну", Україна знає, що тільки бойові успіхи допоможуть їй повернути територію і зміцнити свої позиції у будь-яких майбутніх переговорах з припинення конфлікту", – стверджують автори публікації.