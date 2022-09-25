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Це не недостатньо, це нуль - Зеленський шокований відмовою Ізраїлю надати ППО

Президент України наголосив, що ізраїльська сторона не допомогла жодною зброєю
Це не недостатньо, це нуль - Зеленський шокований відмовою Ізраїлю надати ППО Фото: politeka.net
Президент Володимир Зеленський здивований відмовою Ізраїлю надати Україні системи протиповітряної оборони і наголошує, що ізраїльська сторона не допомогла українцям жодною зброєю.
 

Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Укрінформ.

"Я не знаю, що трапилося з країною Ізраїль, я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав, це не недостатньо, це нуль. Розумію, у них складна ситуація щодо Сирії, росії, але я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам Ізраїлю і просив дати ППО, вони казали, що вони захищають свої землі", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що, за даними розвідки, Ізраїль має контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання "зброї, яка захищає небо".

Зеленський зауважив, що був здивований таким ставленням Ізраїлю, зважаючи, що вихідці з України серед інших будували цю державу, а нині в країні проживає мільйон людей з України.

Водночас глава держави наголосив, що ізраїльське суспільство підтримує Україну.

"Мої розмови з керівництвом Ізраїлю нічим не допомогли Україні. російські розмови з керівництвом Ізраїлю, я впевнений, повністю впливають на їх дії. А я вважаю Ізраїль великою державою, яка абсолютно незалежна в прийнятті рішень. І коли я знаю, що суспільна думка в ізраїльтян на стороні демократії і на стороні України, то, авжеж, якщо вони бояться нам дати ті чи інші технології щодо зброї, то, вибачте, у чому питання щодо ППО? Це - оборона, вона проти ракет, які летять на наших людей", - констатував Зеленський.

Раніше iPress повідомляли, що ізраїльскі оборонні концерни таємно через Польщу передають Україні системи боротьби із безпілотниками кремлівської окупаційної армії. Системи продаються Україні таким чином, щоб обійти офіційну відмову Ієрусалиму у наданні військової допомоги Києву.

 
 
 
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25 09 2022 11:19
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