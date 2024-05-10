Центр протидії дезінформації попередив українців щодо наступу росіян на Харків
росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram-каналі.
"Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію", – зазначив він.
За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків.
"Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі", – зазначив керівник ЦПД.
Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.