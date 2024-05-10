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Центр протидії дезінформації попередив українців щодо наступу росіян на Харків

10 травня 2024, 12:15
Центр протидії дезінформації попередив українців щодо наступу росіян на Харків
Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини.

росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

"Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію", – зазначив він.

За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків. 

"Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі", – зазначив керівник ЦПД.

Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.

Харківвійна в Україніросія окупантинаступ рф

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