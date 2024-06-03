Центр протидії дезінформації попереджає про новий фейк рф

Йдеться про нібито евакуацію керівництва Харківщини.

Проросійськими каналами поширюється фейк про нібито відданий наказ евакуювати чиновників з певних населених пунктів Харківської області, щоб посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що ворожі TG-канали поширюють фото нібито наказу голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова щодо проведення евакуації керівництва окремих населених пунктів Харківської області. Верифікувавши інформацію в Харківській ОВА, Центр протидії дезінформації повідомив, що наказ є фейковим. Окрім того, в адміністрації зауважили, що за номером 121 В (який вказано у фейковому документі) в ОВА вже існує інше розпорядження.

Водночас оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів "наказуємо" та "поголовний список" не відповідає вимогам ділового мовлення.

"Цей та інші подібні фейки росіяни поширюють з метою сіяння панічних настроїв з-поміж населення та дестабілізації ситуації в регіоні", – йдеться в повідомленні.