Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова

Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік

Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".

Про це йдеться на сторінці ЦПК у Facebook.

Як пояснюють у ЦПК, міністр оборони Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Створення Наглядової ради передбачено Статутом АОЗ, тобто в Міноборони як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11-4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді. Крім того, стаття 6 Закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради. Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності", – йдеться у заяві.