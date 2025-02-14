Центробанк рф раптово підвищив прогноз щодо інфляції

Ще восени банк прогнозував її на рівні 4,5-5%.

Проте на засіданні 14 лютого Банк рф вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку і різко підвищив прогноз щодо інфляції до 9,8%.

Про це повідомляє газета The Moscow Times з посиланням на Центробанк рф.

Ставка російського Центробанку, яка регулює вартість кредитів в економіці і прибутковість вкладень у рублі, залишиться на рівні 21% - найвищому для з 2002 року.

Стійкий інфляційний тиск посилився і річна інфляція,станом на 10 лютого,розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року. Місячні темпи інфляції ще вищі: з поправкою на сезонність у четвертому кварталі 2024 року в річному вираженні досягали 12,1%, а внесок у динаміку цін вносить і ослаблення рубля, що відбулося восени.

Прогноз Центробанку щодо інфляції різко підвищено.

Ще у жовтні він чекав її на рівні 4,5-5%, то тепер це 7-8%.

В середньому за рік інфляція становитиме 9,1-9,8% - у півтора раза вище, ніж у жовтневих оцінках.