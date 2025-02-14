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Центробанк рф раптово підвищив прогноз щодо інфляції

14 лютого 2025, 18:22
Центробанк рф раптово підвищив прогноз щодо інфляції
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
Ще восени банк прогнозував її на рівні 4,5-5%.

Проте на засіданні 14 лютого Банк рф вдруге поспіль ухвалив рішення не змінювати ключову ставку і різко підвищив прогноз щодо інфляції до 9,8%. 

Про це повідомляє газета The Moscow Times з посиланням на Центробанк рф.

Ставка російського Центробанку, яка регулює вартість кредитів в економіці і прибутковість вкладень у рублі, залишиться на рівні 21% - найвищому для з 2002 року.

Стійкий інфляційний тиск посилився і річна інфляція,станом на 10 лютого,розігналася до 10% з 9,5% на кінець минулого року та 7,4% 2023 року. Місячні темпи інфляції ще вищі: з поправкою на сезонність у четвертому кварталі 2024 року в річному вираженні досягали 12,1%, а внесок у динаміку цін вносить і ослаблення рубля, що відбулося восени.

Прогноз Центробанку щодо інфляції різко підвищено. 

Ще у жовтні він чекав її на рівні 4,5-5%, то тепер це 7-8%. 

В середньому за рік інфляція становитиме 9,1-9,8% - у півтора раза вище, ніж у жовтневих оцінках.

 
Росіяінфляція

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