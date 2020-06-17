Центристській партії Естонії доведеться віддати в бюджет 110 тис. євро незрозумілого походження

Цим рішенням суд підтвердив рішення ще двох судів Таллінна нижчої інстанції, поставивши крапку у справі, яка тривала більше трьох років

Адміністративна колегія Верховного суду Естонії схвалила рішення, за яким Центристська партія повинна буде повернути у держбюджет 110 100 євро, походження яких не змогла пояснити документально.

Естонській Центристській партії за рішенням суду найвищої інстанції доведеться віддати в держбюджет 110 тис. євро внесків, походження яких партія не змогла пояснити документально.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на естонське видання ERR, відповідне рішення оголосили сьогодні.

Адміністративна колегія Верховного суду Естонії схвалила рішення, за яким Центристська партія повинна буде повернути у держбюджет 110 100 євро, походження яких не змогла пояснити документально. Цим рішенням суд підтвердив рішення ще двох судів Таллінна нижчої інстанції, поставивши крапку у справі, яка тривала більше трьох років.

Зазначені 110 100 євро надійшли на рахунки партії у проміжок з січня 2014 до червня 2015 року. Центристська партія не змогла документально пояснити походження коштів.

У лютому 2017 року Комісія з нагляду за фінансуванням партій винесла припис, яким вимагала від Центристської партії передати у держбюджет ці кошти, оскільки внески незрозумілого походження вважаються забороненими.

Партія оскаржила припис комісії. У грудні 2018 року Адміністративний суд Таллінна не задовольнив скаргу. 4 квітня 2019 року апеляцію партії відхилив і Окружний суд Таллінна.

5 листопада 2019 року найвищий судовий орган влади почав розгляд їхньої касаційної скарги та ухвалив рішення сьогодні, 17 червня.

Згідно з Актом щодо політичних партій, політичні сили зобов'язані забезпечити повну прозорість своїх фінансів.

Центристська партія є однією з двох найбільших політичних партій Естонії та наразі має 25 зі 101 місця у парламенті. Її лідер Юрі Ратас є чинним прем’єром Естонії.

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