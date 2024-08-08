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Цієї ночі була масована атака безпілотників на Білгородщину

08 серпня 2024, 09:35
Цієї ночі була масована атака безпілотників на Білгородщину
Фото: УНН
Є постраждалі та руйнування.

Губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про потужну атаку безпілотників на регіон.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки є двоє постраждалих з осколковими пораненнями, а також багато руйнувань житлових будинків.

Гладков зазначає, що нібито Збройні сили України завдали ударів по селу Ясні Зорі, у результаті чого поранено двоє людей, яких ушпиталили. Серед постраждалих жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями. Крім того, пошкоджено будівлі та чотири авто.

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