Цієї ночі була масована атака безпілотників на Білгородщину

Є постраждалі та руйнування.

Губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про потужну атаку безпілотників на регіон.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки є двоє постраждалих з осколковими пораненнями, а також багато руйнувань житлових будинків.

Гладков зазначає, що нібито Збройні сили України завдали ударів по селу Ясні Зорі, у результаті чого поранено двоє людей, яких ушпиталили. Серед постраждалих жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями. Крім того, пошкоджено будівлі та чотири авто.