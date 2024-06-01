Цієї ночі росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України
Окупанти здійснили комбінований удар. російські війська в ніч проти 1 червня здійснили масову повітряну атаку.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
"російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"
- 1 крилату ракету "Іскандер-К"
- 10 крилатих ракет "Калібр"
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"
У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555
- 4 крилаті ракети "Калібр"
- 1 крилату ракету "Іскандер-К"
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"
Під час масованого ракетного обстрілу були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури у низці областей.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він заявив, що ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано — Франківській областях.
Галущенко додав, що наслідки уточнюються, енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович в Telegram написав, що сьогодні вранці ворог атакував ракетами Кіровоградську область, і був уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури.
"За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - поділився він.
Після того, як у Запоріжжі пролунали вибухи, патрульна поліція Запорізької області повідомила, що тимчасово перекрито рух Дніпровською гідроелектростанцією.
"Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця. А також через Нові мости та Хортицький район", - додали правоохоронці.
На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Постраждалих немає.