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ПОЛІТИКА

Цієї ночі росіяни атакували Харків. Загиблих вже шестеро (оновлено)

31 травня 2024, 09:45
Цієї ночі росіяни атакували Харків. Загиблих вже шестеро (оновлено)
джерело t.me/synegubov
росіяни вдарили по кількох локаціях у місті.

Число загиблих та постраждалих внаслідок нічного удару по житловому будинку в Харкові збільшилося.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.Він разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій показав наслідки російського обстрілу.

"Виникло п'ять осередків займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв.м", – зазначили в ДСНС.

За словами глави ОВА, росіяни вдарили по кількох локаціях у місті. Серед тих, хто постраждав, є двоє дітей – хлопчик та дівчинка 12 років.

Одна з російських ракет влучила у житлову п’ятиповерхівку. Там частково зруйновано з третього по п’ятий поверх. На місці влучання виникла пожежа. У ДСНС повідомили, що з напівзруйнованого будинку рятувальники витягли шістьох людей, з них – одну дитину. Саме внаслідок удару по 5-поверховому будинку загинули три людини та постраждали всі, про кого зараз відомо.

Ще один чоловік 1959 року народження загинув внаслідок влучання російської ракети у землю на території цивільного підприємства. Також внаслідок ударів пошкоджені пожежний автомобіль та авто "швидкої". 

Також зафіксовано влучання у триповерхову адмінбудівлю. Ліквідація наслідків триває. На місці зруйнованого будинку продовжують шукати людей.  За словами міського голови Ігоря Терехова, під завалами можуть перебувати ще люди.

Після обиду Синєгубов повідомив, що з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло шостої загиблої людини.

Харківатакаросія-агресор

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