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Цікаві подробиці про головного підозрюваного у витоку даних США розповіли його однокласники – CNN

14 квітня 2023, 10:52
Цікаві подробиці про головного підозрюваного у витоку даних США розповіли його однокласники – CNN
джерело glavcom
Заарештований за підозрою у розкритті секретних даних США 21-річний нацгвардієць Джек Тейшейра був одинаком і захоплювався зброєю, кажуть його колишні однокласники.

Однокласники розповіли, що Тейшейра іноді одягав у школу камуфляж, носив із собою  "книгу про зброю розміром зі словник" і поводився так, що це викликало занепокоєння у деяких учнів.

Про це повідомляє CNN.

"Багато хто ставився до нього насторожено", — каже Брук Клітеро, яка навчалася з Тейшейрою в середній та старшій школі.
"Він був швидше одинаком, а його захоплення війною та зброєю багатьох відштовхувало", — сказав Джон Пауелл, який також навчався з Тейшейрою в середній та старшій школі.

За його словами, він пам’ятає його як приємну і тиху дитину, яку іноді дражнили і  у нього було не так багато друзів.

Згідно з державними документами, Тейшейра виріс у передмісті Провіденсу, штат Род-Айленд. Він навчався у середній школі Дайтон-Рехобот у Массачусетсі, яку закінчив у 2020 році.
Пауелл згадує, що Тейшейра іноді носив з собою підручник про військові машини, танки, літаки та підводні човни — і з ранніх років захоплювався всім, що пов’язане з військовими.

"Він мав твердий намір вступити на військову службу, навіть будучи дитиною", — сказав Пауелл.

 Інші учні, які попросили не називати їхніх імен, сказали, що вони відчули загрозливіший настрій від Тейшейри, який, за їх спогадами, робив зауваження, які вони вважали расистськими, або бурмотів принизливі слова про людей під ніс.

Один учень згадав, що наступного дня після масової стрілянини у Лас-Вегасі у 2017 році він з’явився до школи у футболці із зображенням гвинтівки AR-15.
За словами ще однієї колишньої однокласниці, Тейшейра не поводився так, щоб "люди відчували необхідність повідомити про нього", але змушував її нервувати.

Також вона сказала, що сприймала його захоплення військовими як форму американського націоналізму і тому була здивована звинуваченнями на його адресу.

Пентагонпідозравійна в Українісекретні дані

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