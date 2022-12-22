Цілеспрямовані удари рф по цивільних — так минає день на Донеччині, - Кириленко

Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених у Часовому Яру, усюди пошкоджена виключно цивільна інфраструктура

Сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Часів Яр, Краматорськ та Курахове на Донеччині. Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених у Часовому Яру, усюди пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки — всього по місту прилетіло близько 15 снарядів. У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл — без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо", - йдеться у повідомленні.