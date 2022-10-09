Ціна газу для виробників тепла упродовж опалювального сезону не зміниться - Кабмін

Відповідний документ затвердив Кабмін

Кабінет Міністрів продовжив термін дії Положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Тож рішення уряду дасть змогу забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики України створило оперативний штаб з моніторингу проходження опалювального сезону 2022/2023 років.