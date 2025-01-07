Ціна газу в Європі впала до рекордних значень

Ціна газу в Європі знизилася до мінімуму з кінця грудня

Ціна газу в Європі під час біржових торгів 6 січня знизилася до мінімуму з 31 грудня 2024 року.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Вартість впала майже на 4%, до показника $507,5 за тисячу кубометрів.

Лютневі ф'ючерси за індексом TTF, що належить найбільшому європейському хабу, на початку торгів коштували близько $522,6 (-1%). Останні ф'ючерси торгувалися за ціною $507,5 (-3,9%).

Раніше стало відомо, що ціни на газ у європейських країнах досягли максимального рівня з жовтня 2023 року.

При цьому наприкінці грудня ціна газу в Європі під час біржових торгів зросла до максимальних з 27 листопада 2023 року $536 за 1 тис. грн. куб. м. Основною причиною зростання цін стало очікування припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Зростання з початку дня становило понад 4%. Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла більш як до $536 за тисячу. куб. м, або 50 євро за МВт/год. Учасники ринку виявили занепокоєння щодо майбутніх постачань.