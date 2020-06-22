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Ціна на газ для потреб населення у червні знизиться ще на 5,9%

У червні ціна на природний газ для потреб населення і тепловиробників становитиме 2,142 грн за кубометр
Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі.
Ціна на газ для потреб населення у червні знизиться ще на 5,9% Фото: УНІАН

У червні ціна на природний газ для потреб населення і тепловиробників становитиме 2,142 грн за кубометр (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами й націнки газзбутів) - це на 5,9% менше, ніж у травні (2,276 грн за кубометр), повідомляє "Економічна правда".

Зазначимо, що з січня 2020 року оптова ціна на природний газ у рамках ПСО розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №17 від 24 січня 2020 року.

Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі.

Нагадаємо, що ціна газу для населення у травні знижена на 21%

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22 06 2020 16:26
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