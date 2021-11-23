Італійський суд оштрафував Apple та Amazon на 200 мільйонів євро. У чім річ?

У повідомленні йдеться, що з 31 жовтня 2018 року компанії нібито домовилися перешкоджати іншим роздрібним торгівцям продавати товари компаній Apple та Beats, використовуючи сайт Amazon

Антимонопольний суд Італії оштрафував американські компанії Amazon і Apple Inc на загальну суму понад 200 мільйонів євро за звинуваченнями в антиконкурентній співпраці.

Про це пише Reuters, повідомляє "Громадське".

У повідомленні йдеться, що з 31 жовтня 2018 року компанії нібито домовилися перешкоджати іншим роздрібним торгівцям продавати товари компаній Apple та Beats, використовуючи сайт Amazon.

Антимонопольний суд Італії визнав такі дії порушенням законів Євросоюзу і наклав на Amazon штраф у розмірі 68,7 мільйона євро, а на Apple - 134,5 мільйона євро. Також обидві компанії зобов’язали скасувати угоду.

За даними Reuters, Apple та Amazon планують оскаржити штрафи. Компанії не погоджуються з рішенням італійської влади та заперечують будь-які правопорушення.