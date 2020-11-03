Ціни на бензин і дизель почали знижуватися
Ціни на бензини і дизельне паливо 11 березня почали знижуватися в деяких загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95", зазначає "Економічна правда".
Зокрема, в мережі Shell бензини і дизельне паливо подешевшали на 20-22 коп./л: А-92 - до 25,20 грн/л, А-95 - до 26,90 грн/л, ДТ - до 25,96 грн/л.
Опустила ціни на всі світлі нафтопродукти на 20 коп./л мережу Mango.
Працююча переважно в східній і північній частині країни мережа Marshal знизила ціну А-95 на 50 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. Кіровоградська мережу "Рур Груп" знизила ціни на всі види палива на 1 грн/л.
Середні по країні ціни палива опустилися в Україні на 1-2 коп./л.
Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни бензинів і ДТ знижувалися з кінця грудня 2019 року до середини лютого 2020 р в середньому опустившись за цей період на 2 грн/л. 6-9 березня європейські котирування бензину і ДТ різко знизилися після обвалу цін на нафту.
Ціни ДТ на оптовому ринку України від 10 березня не зреагували на це зниження через ослаблення гривні і обмеженої пропозиції.
Нагадаємо, що АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
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