Ціни на дизпаливо знижуються третій тиждень поспіль

У великооптовому сегменті продовжує превалювати пропозиція російського ресурсу, що постачається через трубопровідний термінал в Гомелі (Білорусь)

Ціна залізничних партій на ст. Коростень (Житомирська обл.) 22 листопада знизилася до 23 600-23 700 грн/т, в порівнянні з 24 100-24 400 грн/т в кінці минулого тижня. На ст. Сновськ (Чернігівська обл.) ціни за тиждень знизилися з 24 000 до 23 500 грн/т.

Середня ціна дизельного палива в дрібнооптовому сегменті за минулий тиждень знизилася на 2,5% або на 50 копійок за літр до 20,65 гривень за літр, в крупному опті - ціни опустилися на 2% до 23,8 тисяч гривень за тонну, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Ціна залізничних партій на ст. Коростень (Житомирська обл.) 22 листопада знизилася до 23 600-23 700 грн/т, в порівнянні з 24 100-24 400 грн/т в кінці минулого тижня. На ст. Сновськ (Чернігівська обл.) ціни за тиждень знизилися з 24 000 до 23 500 грн/т.

У великооптовому сегменті продовжує превалювати пропозиція російського ресурсу, що постачається через трубопровідний термінал в Гомелі (Білорусь).

Наприклад, в п'ятницю, 22 листопада, залізничні партії "гомельського" ДТ пропонували ОККО, "Паралель", "Мартін Трейд" і "Нафтаукртранс", в той час як з білоруським ДТ в ринок виходила тільки "Альянс Ойл Україна" з ст. Сарни.

В останні два тижні суттєво зменшилася різниця між цінами ДТ з нафтобаз в Коростені і в портах. Нагадаємо, вона виникла в розпал кризи в середині вересня.

22 листопада UPG і "Фактор" пропонували ДТ з Коростеня по 20,00 грн/л, "Альянс Енерго Трейд" з Новоград-Волинського заявляла ціну 20,30 грн/л. У столичному регіоні паливо відпускалося по 20,20-20,50 грн/л.

"Термінал Ойл" (Wexler Group) з нафтобази в Калинівці озвучувала ціну на рівні 20,30 грн/л, на такому ж рівні з Василькова паливо пропонували ЗНГК і "Алпен Трейд".

У порту Одеса "Укртатнафта" озвучувала ціну на рівні 19,80 грн/л, в "Південному" Orange Oil і Glusco по 20,20-20,40 грн/л.