НОВИНИЕталонна ціна електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро за МВт-год. ($993) через посилення енергетичної кризи в регіоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро
Фото: shutterstock.com
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, контракти на німецьку енергію з поставкою на наступний рік, що є європейським еталонним показником, вперше перевищила 1000 євро у зв’язку з посиленням енергетичної кризи в регіоні.
Це сталося після того, як у п’ятницю ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25%, оскільки росія обмежує постачання природного газу. Крім того, Франція страждає від падіння виробництва атомної енергії.
Вартість електроенергії в Німеччині на 2023 рік зросла на 6,6% до 1050 євро за МВТ-год. на ранкових торгах у Берліні.
Раніше повідомлялось, що Європа збільшує імпорт електроенергії з України понад як удвічі.
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