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Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро

Еталонна ціна електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро за МВт-год. ($993) через посилення енергетичної кризи в регіоні.
Ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро Фото: shutterstock.com

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, контракти на німецьку енергію з поставкою на наступний рік, що є європейським еталонним показником, вперше перевищила 1000 євро у зв’язку з посиленням енергетичної кризи в регіоні.

Це сталося після того, як у п’ятницю ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25%, оскільки росія обмежує постачання природного газу. Крім того, Франція страждає від падіння виробництва атомної енергії.

Вартість електроенергії в Німеччині на 2023 рік зросла на 6,6% до 1050 євро за МВТ-год. на ранкових торгах у Берліні.

Раніше повідомлялось, що Європа збільшує імпорт електроенергії з України понад як удвічі.

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30 08 2022 10:04
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