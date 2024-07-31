Ціни на газ у Європі летять угору – Bloomberg

Ризик ескалації війни на Близькому Сході штовхає ціни вгору.

Ціни на газ у Європі продовжують рости. Така ситуація підкреслює зростаючі побоювання з приводу поставок палива на тлі геополітичних ризиків.

Про це пише видання Bloomberg.

В середу базові ф'ючерси зросли на 2,6% і досягли позначки 36 євро за мегават-годину - рівня, який вважається високим для літа. Контракти зростають уже четвертий день, оскільки трейдерам стає дедалі складніше запасати газ на зиму.

Занепокоєння з приводу можливої ескалації на Близькому Сході пожвавлює ризикові настрої в той час, коли трейдери вже зіткнулися з більш жорсткою конкуренцією з іншими великими покупцями скрапленого природного газу, такими як Китай і Єгипет. Газовий ринок Європи виявився чутливим до перебоїв у поставках цього літа, в основному тому, що тепер він залежить від поставок з усього світу.