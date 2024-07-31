Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ціни на газ у Європі летять угору – Bloomberg

31 липня 2024, 12:51
Ціни на газ у Європі летять угору – Bloomberg
Фото: oilreview.kiev.ua
Ризик ескалації війни на Близькому Сході штовхає ціни вгору.
Ціни на газ у Європі продовжують рости. Така ситуація підкреслює зростаючі побоювання з приводу поставок палива на тлі геополітичних ризиків.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
В середу базові ф'ючерси зросли на 2,6% і досягли позначки 36 євро за мегават-годину - рівня, який вважається високим для літа. Контракти зростають уже четвертий день, оскільки трейдерам стає дедалі складніше запасати газ на зиму.
 
Занепокоєння з приводу можливої ескалації на Близькому Сході пожвавлює ризикові настрої в той час, коли трейдери вже зіткнулися з більш жорсткою конкуренцією з іншими великими покупцями скрапленого природного газу, такими як Китай і Єгипет. Газовий ринок Європи виявився чутливим до перебоїв у поставках цього літа, в основному тому, що тепер він залежить від поставок з усього світу.
 
Потоки СПГ в Європу в липні були приблизно на 30% нижчими за середній рівень. У той час як сховища регіону завантажені за сезоном, а з Норвегії надходить більше СПГ, цього тижня на більшій частині континенту встановилася спекотна погода, що підвищує попит на кондиціонери.
 
Тим часом австрійська компанія OMV AG заявила, що забронювала нові трубопровідні потужності через Німеччину, прагнучи убезпечити свої поставки енергоносіїв на випадок подальших перебоїв з російськими поставками в регіон. Австрія і Словаччина є основними європейськими імпортерами трубопровідного газу з рф, що залишилися, після того, як два роки тому "Газпром" скоротив поставки в Німеччину та інші країни.
 
Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 2,4% до 35,91 євро за мегават-годину.

 

росія окупантивійна в Українігаз

Останні матеріали

Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється