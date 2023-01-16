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Ціни на газ у Європі впали до рівня осені 2021 року

16 січня 2023, 14:58
Ціни на газ у Європі впали до рівня осені 2021 року
Фото: УНН
Спотові ціни на газ у Європі у понеділок, 16 січня, впали майже на 10% до $635 за тисячу кубометрів - це рівні вересня 2021 року. З початку року ціни знизилися на 22%.
Базові ф'ючерси впали на 9% в понеділок, довівши падіння в цьому році до 22%, пише Bloomberg.
 
"Ринки газу в цьому році заспокоюються після бурхливого 2021 року, коли ціни на енергоносії підскочили до рекордних позначок і завдали удару по економіці в усьому світі. У Європі з'явився певний оптимізм щодо того, що найгірше може бути позаду, оскільки інфляція починає знижуватися, а побоювання рецесії відступають.
 
Тривалий період м'якої погоди був основним фактором, що сприяв цьому. Хоча цього тижня очікується похолодання, воно, швидше за все, буде коротким і не настільки сильним, щоб вплинути на запаси газу, які майже не постраждали за останній місяць, оскільки попит залишається стриманим, а імпорт СПГ - високим", - пише агентство.
 
Інші важливі чинники - млявий попит на СПГ у Китаї, через який газовози з поставкою в лютому-березні переспрямовують у Європу, та високе виробництво на вітряних електростанціях Німеччини і Великої Британії.
 
"На зміну панічній ситуації минулого року прийшла впевненість в тому, що Європа переживе цю зиму без проблем з постачанням", - заявили в Energi Danmark.
 
Проте екперти попереджають, що криза, яка була спровокована глибоким скороченням поставок газу Росією після вторгнення в Україну, ще далека від завершення.
 
Європі "пощастило" з погодою, а поставки залишаються вразливими до геополітичних подій, заявив голова Iberdrola SA Ігнасіо Санчес Галан. Ціни на газ, можливо, і знизилися, але все ще майже вдвічі перевищують середній п'ятирічний показник для цієї пори року.
газЄвропаціни на газ

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