Ціни на мідь у США б'ють рекорди через мита Трампа

Ф'ючерси на мідь у Нью-Йорку злетіли на 13% до 5,69 долара за фунт, що є рекордом і найбільшим стрибком з 1969 року.

Ціни на мідь у США злетіли до рекордного рівня. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить 50%-ві мита на промисловий метал у рамках ескалації торгової війни.

Видання Financial Times пише, що перспектива підвищення мита на мідь викликала ажіотаж щодо закріплення поставок і цін на метал, який широко використовується в електроніці, будівництві та промисловому обладнанні.

Міністр торгівлі Говард Лутник сказав в інтерв'ю CNBC, що він очікує введення мит на мідь вже наприкінці цього місяця або на початку серпня.

Ф'ючерси на мідь у Нью-Йорку злетіли на 13% до 5,69 долара за фунт, що є рекордом і найбільшим стрибком з 1969 року.

"Ми очікуємо офіційного підтвердження 50%-ої ставки протягом кількох тижнів і її запровадження протягом 30 днів. Ми вважаємо, що це переломний момент для ринку міді в 2025 році, оскільки майбутнє введення мит має різко закрити вікно для подальших значних поставок міді в США - можливо, до кінця 2025 року", - заявили аналітики Citi.

Чилі є найбільшим постачальником рафінованої міді до США, на частку якої припадає близько 70% імпорту в доларовому вираженні, за нею йдуть Канада і Перу.

Президент чилійського промислового лобі Росаріо Наварро попередив, що мита в розмірі до 50% можуть призвести до "істотного погіршення" торговельних умов країни.

Президент Гірничої асоціації Канади П'єр Граттон сказав, що енергетичну інфраструктуру на мільярди доларів, як мідні труби, поставляють у США в рамках інтегрованої північноамериканської промисловості. Він додав, що Вашингтон не має достатньо потужностей з переробки міді або плавильних заводів, тому покладається на канадський імпорт металу, додавши, що такі високі мита "завдадуть шкоди виробництву в США".

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому він розгорнув світову торговельну війну в спробі "зробити Америку знову великою". На початку квітня він встановив 90-денний термін для торговельних перемовин, який має закінчитися 9 липня. Пізніше він продовжив цей термін для низки країн.

4 липня Трамп заявив, що вже тоді Вашингтон може надіслати листи країнам, які не уклали торговельну угоду зі США, із зазначенням розміру мита.