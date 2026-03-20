Ціни на нафту можуть злетіти до $180 через війну на Близькому Сході – WSJ

Це вдарить по світовій економіці, у тому числі по країнах, що займаються видобутком.

Ціни на нафту можуть різко зрости до понад 180 доларів за барель, якщо перебої з постачанням на тлі війни на Близькому Сході триватимуть до кінця квітня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представників нафтової галузі Саудівської Аравії.

Попри потенційно високі прибутки, у королівстві така перспектива викликає занепокоєння. Надто стрімке зростання цін може змусити споживачів скоротити використання нафти або навіть спровокувати глобальну рецесію. Крім того, це створює ризик, що Саудівську Аравію сприйматимуть як вигодонабувача війни, яку вона не розпочинала.

Аналітик Центру досліджень імені короля Фейсала Умер Карім зазначив, що для Ер-Ріяда оптимальним є помірне і стабільне зростання цін, без різких стрибків, які можуть розхитати ринок у довгостроковій перспективі.

З початку конфлікту 28 лютого ціни на нафту вже зросли приблизно на 50%. Основною причиною стали атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки та судна в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Блокування цього маршруту значно ускладнило експорт.

За оцінками експертів, уже найближчим часом ціни можуть зрости до 138–140 доларів за барель, а у квітні — до 150 доларів. Якщо ж ситуація не стабілізується, котирування можуть піднятися до 165–180 доларів. У Wood Mackenzie не виключають навіть сценарій із ціною 200 доларів за барель у 2026 році.

Високі ціни вже впливають на економіку. У США дорожчає паливо, що змушує споживачів змінювати поведінку — менше користуватися авто або відмовлятися від подорожей.

Аналітики зазначають, що стримати подорожчання можуть лише припинення бойових дій або збільшення пропозиції нафти, зокрема за рахунок країн, які нині перебувають під санкціями. В іншому випадку світ може зіткнутися з новою хвилею енергетичної кризи.