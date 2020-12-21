Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу
Про це повідомляє "Економічна правдв" посилаючись на Reuters.
Поширення нового штаму коронавірусу ставить під загрозу сценарій відновлення попиту на нафту, у зв’язку з чим її ціна вперше за сім тижнів почала падати.
Нафта Brent встановилась на рівні 50,72 долара (-1,54 долара) за барель, нафта WTI впала на 1,42 долара до 47,68 долара за барель.
Експерти вважають, що Brent може повернутися до колишніх значень у менш як 50 доларів за барель, а WTI - до 45 доларів.
Новий штам, про який повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може мати заразність на 70% більше, що змусило низку країн зачинити кордони у сполученні з Британією.
Ця інформація також затьмарила повідомлення про готовність США виділити пакет допомоги населенню на час пандемії розміром у 900 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що ЄС у понеділок проведе термінову зустріч через нову мутацію COVID-19
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