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Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу

У понеділок ціни на нафту впали на 3%: повідомлення про новий штам коронавірусу спричинив нові локдауни та зупинку авіасполучення з Британією.
Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Економічна правдв" посилаючись на Reuters.

Поширення нового штаму коронавірусу ставить під загрозу сценарій відновлення попиту на нафту, у зв’язку з чим її ціна вперше за сім тижнів почала падати.

Нафта Brent встановилась на рівні 50,72 долара (-1,54 долара) за барель, нафта WTI впала на 1,42 долара до 47,68 долара за барель.

Експерти вважають, що Brent може повернутися до колишніх значень у менш як 50 доларів за барель, а WTI - до 45 доларів. 

Новий штам, про який повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може мати заразність на 70% більше, що змусило низку країн зачинити кордони у сполученні з Британією.

Ця інформація також затьмарила повідомлення про готовність США виділити пакет допомоги населенню на час пандемії розміром у 900 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що ЄС у понеділок проведе термінову зустріч через нову мутацію COVID-19

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21 12 2020 11:58
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