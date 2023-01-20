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Ціни на нафту ростуть другий тиждень

20 січня 2023, 11:19
Ціни на нафту ростуть другий тиждень
Фото: gettyimages.com
Цьому в першу чергу сприяє поліпшення економіки Китаю
У п'ятницю, 20 січня, ціни на нафту продемонстрували друге поспіль тижневе зростання, в основному завдяки поліпшенню економічних перспектив Китаю, що повинно збільшити там попит на паливо, передає Reuters.
 
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні подорожчали на 26 центів, або на 0,3%, до 86,42 долара за барель, в той час як американська нафта подорожчала на 43 центи до 80,76 долара за барель, що на 0,5% більше.
 
Китайський попит на нафту в листопаді піднявся до найвищого рівня з лютого. 17 січня ОПЕК заявила, що попит на нафту в Китаї відновиться в цьому році завдяки ослабленню обмежень, пов'язаних з COVID-19, і буде сприяти глобальному зростанню.
 
Ціни на нафту також підтримали надії на те, що Центральний банк США незабаром завершить цикл посилення монетарної політики.
 
"Дві найбільші економіки світу потребують більше нафти. Ринок нафти впав через побоювання глобальної рецесії, але він все ще демонструє ознаки того, що він може залишатися обмеженим ще деякий час", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.
 
Підтримку цінам також надало ослаблення індексу долара, який знижувався другий тиждень поспіль. Ослаблення долара робить нафту, яка оцінюється в цій валюті, дешевшою для іноземних покупців.
 
Нагадаємо, що країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти. Це своєю чергою зменшило прибутки росії.

 
 
Китайнафта

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