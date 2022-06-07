Ціни на нафту сягають нижче $100 через загрозу рецесії

Ціни на нафту опустилися до найгірших показників за майже три місяці через посилення занепокоєння щодо уповільнення росту світової економіки, яке в кінцевому підсумку знизить попит.

Про це пише Bloomberg.

Так, ф'ючерси на нафту WTI у вівторок впали нижче 100 доларів після падіння більш ніж на 8% - найбільше з 9 березня.

"На ринках поширилися занепокоєння щодо того, що уповільнення світової економіки в кінцевому підсумку знизить попит. Ціни на нафту були схильні до різких коливань через непевність трейдерів після російського вторгнення в Україну.

Останнє падіння сталося на тлі падіння акцій і різкого зростання курсу долара. Citigroup Inc. заявила, що цього року ціна на нафту може впасти до 65 доларів у разі рецесії", - пише агентство.

У червні ціни на нафту перебували під тиском, оскільки центральні банки агресивно підвищували процентні ставки.

"Тим не менш, фізичні бочки приносять величезні премії. У вівторок Саудівська Аравія підвищила офіційні ціни продажу в Азії. Її провідна ціна на легку арабську нафту в серпні буде на $9,30 вищою за регіональний контрольний показник, тобто на $2,80", - пише Bloomberg.