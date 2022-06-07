Ціни на нафту сягають нижче $100 через загрозу рецесії
Про це пише Bloomberg.
Так, ф'ючерси на нафту WTI у вівторок впали нижче 100 доларів після падіння більш ніж на 8% - найбільше з 9 березня.
"На ринках поширилися занепокоєння щодо того, що уповільнення світової економіки в кінцевому підсумку знизить попит. Ціни на нафту були схильні до різких коливань через непевність трейдерів після російського вторгнення в Україну.
Останнє падіння сталося на тлі падіння акцій і різкого зростання курсу долара. Citigroup Inc. заявила, що цього року ціна на нафту може впасти до 65 доларів у разі рецесії", - пише агентство.
У червні ціни на нафту перебували під тиском, оскільки центральні банки агресивно підвищували процентні ставки.
"Тим не менш, фізичні бочки приносять величезні премії. У вівторок Саудівська Аравія підвищила офіційні ціни продажу в Азії. Її провідна ціна на легку арабську нафту в серпні буде на $9,30 вищою за регіональний контрольний показник, тобто на $2,80", - пише Bloomberg.
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