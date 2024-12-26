Ціни на нафту значно зросли через США та Китай – Reuters
26 грудня 2024, 15:07
Запаси сирої нафти в США знизились минулого тижня
Ціни на нафту зросли в четвер, 26 грудня, оскільки з’явились надії на додаткове фінансове стимулювання в Китаї, а запаси "чорного золота" в США знизились.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 39 центів, або 0,5%, до 73,97 доларів за барель. Водночас, ціна на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) збільшилась на 43 центи, або 0,6%, до 70,53 долара за барель.
"Додаткова підтримка надходить від очікування подальшого фіскального та монетарного стимулювання в Китаї", – приводить агенція заяву Джованні Стауново з холдингу UBS.
Також повідомляється, що Американський нафтовий інститут заявив про те, що запаси сирої нафти в США знизились минулого тижня. Це викликало певні надії на подальше зростання попиту.