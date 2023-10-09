Ціни на нафту зростають після нападу ХАМАС на Ізраїль – ЗМІ

Нафта еталонної марки Brent подорожчала до $87.

На тлі побоювань, що ситуація в Ізраїлі та секторі Газа може порушити видобуток нафти на Близькому Сході, у світі зросли ціни на цей енергоносій.

Про це повідомляє ВВС.

Марка Brent, міжнародний стандарт, подорожчала на $2.25 за барель – до $86.83.

Ізраїль та палестинські території не є виробниками нафти, проте на близькосхідний регіон припадає майже третина світової пропозиції.

Енергетичний аналітик Саул Кавонік заявив, що світові ціни на нафту зросли через перспективу "більш масштабної пожежі", яка може поширитися на сусідні великі нафтовидобувні країни, такі як Іран та Саудівська Аравія.

"Якщо конфлікт охопить Іран, якого звинувачують у підтримці атак ХАМАС, то під загрозою опиниться до 3% світової пропозиції нафти", – додав Кавонік.

За його словами, приблизно п'ята частина світової пропозиції може опинитися "у заручниках", якщо порушиться прохід через Ормузьку протоку, життєво важливий маршрут торгівлі нафтою.

Невизначеність щодо того, як розвиватимуться події найближчими днями, може також стимулювати вкладення в казначейські облігації США та долар, які інвестори традиційно купують під час кризи, каже Джеймс Чео з банку HSBC.

У понеділок Центральний банк Ізраїлю заявив, що продасть до 30 мільярдів доларів іноземної валюти у спробі заспокоїти ринки та підтримати власну валюту країни – шекель, курс якого різко впав.