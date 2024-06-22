ЦНС повідомляє про примусовий показ пропагандистських фільмів на окупованих територіях

"Акція" присвячена до річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР.

Центр національного спротиву (ЦНС) повідомляє, що окупанти змушують дітей та бюджетників на захоплених територіях дивитися пропагандистські фільми про Другу світову війну, яку самі називають "Великою вітчизняною". Для цього вони використовують приміщення сільських клубів.

Про це йдеться у повідомленні ЦНС.

Зазначається, що українських дітей та працівників бюджетних установ окупанти зігнали у тісні та спекотні кімнати, аби ті дивилися пропагандистське кіно: "Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за Москву", "Битва за Севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати". Заходи проводять до річниці нападу нацистів на СРСР, який стався 22 червня 1941 року.