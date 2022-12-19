Цього року діти у листах до Святого Миколая просять перемоги для України

Ці листи неможливо читати без сліз, бо жодна дитина не має знати, що таке війна

Сьогодні, у день Святого Миколая, українські діти просять у подарунок перемоги для України. Про це розповіла дружина Президента України Олена Зеленська.

Наприклад, восьмирічна Евеліна написала: «Святий Миколаю, принеси воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було тепло».

"Святий Миколаю, мій тато хотів подарувати мені новий телефон, але загинув", – розповів у листі хлопчик Антон.

"Шановний Святий Миколаю, допоможи ЗСУ дістатися Рубіжного", – попросила дитина з Луганській області.

"Це листи дітей до Святого Миколая, які публікують у соцмережах волонтери та мами. Листи, у яких діти мали б просити солодощі, іграшки й гаджети, - усе, чого зазвичай хочуть діти в усьому світі. Натомість вони просять, щоб тато чи брат повернувся додому, теплий одяг і повербанк, і всі без винятку діти просять у Миколая перемоги", - розповіла перша леді.

За її словами, ці листи неможливо читати без сліз, бо "жодна дитина не має знати, що таке війна. Не має думати про неї, коли пише про свої мрії".

"У День Святого Миколая мені найбільше хочеться, щоб мир, про який просять діти, якомога швидше повернувся до наших осель, а з ним і безтурботні дитячі бажання, приємна святкова метушня дорослих і те звичайне життя, яке має бути для дітей нормою, а не дивом", - підкреслила Олена Зеленська.