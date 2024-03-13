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Цього року обсяг торгівлі через Суецький канал впав на 50% – МВФ

13 березня 2024, 14:13
Цього року обсяг торгівлі через Суецький канал впав на 50% – МВФ
Суецький канал. Фото: aljazeera.net
В січні-лютому 2024 року торгівля через Суецький канал впала на 50 % порівняно з попереднім роком.

Разом з тим, торгівля через Панамський канал - на 32 %, пише Міжнародний Валютний Фонд на своєму сайті

"Оцінки показують, що обсяг торгівлі, який пройшов через Суецький канал, скоротився на 50 відсотків у перші два місяці року, а обсяг торгівлі, що проходить навколо Мису Доброї Надії, за нашими оцінками, зріс на 74 відсотки порівняно з минулим роком. Тим часом обсяг транзитної торгівлі через Панамський канал знизився майже на 32 відсотки порівняно з попереднім роком", - написано у звіті.

Часті напади на судна в районі Червоного моря зменшили трафік через Суецький канал через який проходить  15 % світового обсягу морської торгівлі. Судноплавні компанії почали спрямувавати свої судна в обхід мису Доброї Надії і це збільшило час доставки в середньому на 10 днів і більше. Також це завдало шкоди компаніям з обмеженими запасами.

З іншого боку, сильна посуха на Панамському каналі змусила владу запровадити обмеження, які з жовтня минулого року суттєво зменшили щоденну кількість суден і це уповільнило морську торгівлю через ще один канал, на який припадає близько 5 відсотків світової морської торгівлі.

 
МВФсуецький каналсудноплавствоПанамський канал

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