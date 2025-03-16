Цього року росіяни втратили 100 тисяч осіб – Сирський

Все це завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників.

Сумарні втрати окупантів у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч солдатів.

Про це головнокомандувач Олександр Сирський написав на Facebook-сторінці.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб", - йдеться в пості.

Головнокомандувач запевнив, що Сили оборони продовжують знищувати росіян по всій лінії фронту.

Також сьогодні Генштаб оголосив про вихід ЗСУ з Суджі.