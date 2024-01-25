Цьогоріч в Україні почнуть будівництво 4 нових атомних реакторів – Reuters
Про це пише агенство Reuters, посилаючись на сьогоднішню заяву міністра енергетики Герман Галущенка.
Країна прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з росією.
Два блоки, які включають реактори і відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України, додав Галущенко.
Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.
"Думаю, що розпочнемо будівництво влітку-восени", - сказав Галущенко в інтерв'ю.
"Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", – додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати.
Будівництво 3-го і 4-го реакторів на Хмельницькій АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожено.
З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори: по одному на Запорізькій, Хмельницькій і Рівненській АЕС.
Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.
росія отримала контроль над ЗАЕС після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз простоюють.
"3-м і 4-м ми хочемо компенсувати Запорізький, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо взяти", – сказав Галущенко.
"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав Галущенко.
Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АП-1000, також у Хмельницькому.
"Нам потрібно ухвалити закони, і у нас є проекти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу АП. Це паралельний процес", - він сказав.
В грудні НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницького.