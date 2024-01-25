Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цьогоріч в Україні почнуть будівництво 4 нових атомних реакторів – Reuters

25 січня 2024, 14:15
Цьогоріч в Україні почнуть будівництво 4 нових атомних реакторів – Reuters
Фото: Європейського союзу
Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені.

Про це пише агенство Reuters, посилаючись на сьогоднішню заяву міністра енергетики Герман Галущенка. 

Країна прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з росією.

Два блоки, які включають реактори і відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України, додав Галущенко.

Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.

"Думаю, що розпочнемо будівництво влітку-восени", - сказав Галущенко в інтерв'ю. 

"Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", – додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. 

Будівництво 3-го і 4-го реакторів на Хмельницькій АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори: по одному на Запорізькій, Хмельницькій і Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

росія отримала контроль над ЗАЕС після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз простоюють.

"3-м і 4-м ми хочемо компенсувати Запорізький, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо взяти", – сказав Галущенко.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АП-1000, також у Хмельницькому.

"Нам потрібно ухвалити закони, і у нас є проекти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу АП. Це паралельний процес", - він сказав.

В грудні НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницького.

 

УкраїнаХмельницька АЕСАтомний реактор

Останні матеріали

Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Cуспільство
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 25 січня 2024, 08:02
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється