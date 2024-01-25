Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені.

Про це пише агенство Reuters, посилаючись на сьогоднішню заяву міністра енергетики Герман Галущенка.

Країна прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з росією.

Два блоки, які включають реактори і відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України, додав Галущенко.

Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.

"Думаю, що розпочнемо будівництво влітку-восени", - сказав Галущенко в інтерв'ю.

"Нам потрібні корпуси. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки", – додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати.

Будівництво 3-го і 4-го реакторів на Хмельницькій АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори: по одному на Запорізькій, Хмельницькій і Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

росія отримала контроль над ЗАЕС після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз простоюють.

"3-м і 4-м ми хочемо компенсувати Запорізький, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо взяти", – сказав Галущенко.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АП-1000, також у Хмельницькому.

"Нам потрібно ухвалити закони, і у нас є проекти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу АП. Це паралельний процес", - він сказав.

В грудні НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницького.