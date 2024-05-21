Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цього тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні – Politico

21 травня 2024, 10:57
Цього тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні – Politico
Америка незабаром може анонсувати нову військову допомогу Україні.

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Водночас два американські чиновники повідомили виданню, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня.

"Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд минулого місяця", – йдеться в матеріалі.

СШАвійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється