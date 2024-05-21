Цього тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні – Politico

Америка незабаром може анонсувати нову військову допомогу Україні.

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Водночас два американські чиновники повідомили виданню, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня.

"Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд минулого місяця", – йдеться в матеріалі.