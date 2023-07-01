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Цього тижня жодному судну не дозволили приєднатись до "зернової угоди" – ООН

01 липня 2023, 19:13
Цього тижня жодному судну не дозволили приєднатись до
З понеділка жодному новому судну не було дозволено приєднатися до "зернової угоди".

Про це пише прес-служба ООН.

Таку заяву зробив на брифінгу в Нью-Йорку заступник прессекретаря ООН Фархан Хак. 

Наразі в рамках ініціативи задіяно лише 13 суден - вони завантажуються в українських портах або перебувають на шляху до Стамбула чи зі Стамбула, сказав  Хак. 

"Якщо в рамках Чорноморської ініціативи не з'являться нові судна, мільйон або навіть більше тонн продовольства застрягнуть у портах у період до 17 липня", – заявив офіційний представник ООН. 

Хак закликав усі сторони забезпечити безперешкодний допуск додаткових суден до морського гуманітарного коридору в Чорному морі, який слугує "рятувальним колом для продовольчої безпеки на планеті". Початок сезону збирання врожаю підкреслює нагальну необхідність дій, додав він.  

В червні в рамках Чорноморської ініціативи було експортовано лише 2 млн тонн продовольства.

ООНзернова угода

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