Цього тижня жодному судну не дозволили приєднатись до "зернової угоди" – ООН

З понеділка жодному новому судну не було дозволено приєднатися до "зернової угоди".

Про це пише прес-служба ООН.

Таку заяву зробив на брифінгу в Нью-Йорку заступник прессекретаря ООН Фархан Хак.

Наразі в рамках ініціативи задіяно лише 13 суден - вони завантажуються в українських портах або перебувають на шляху до Стамбула чи зі Стамбула, сказав Хак.

"Якщо в рамках Чорноморської ініціативи не з'являться нові судна, мільйон або навіть більше тонн продовольства застрягнуть у портах у період до 17 липня", – заявив офіційний представник ООН.

Хак закликав усі сторони забезпечити безперешкодний допуск додаткових суден до морського гуманітарного коридору в Чорному морі, який слугує "рятувальним колом для продовольчої безпеки на планеті". Початок сезону збирання врожаю підкреслює нагальну необхідність дій, додав він.

В червні в рамках Чорноморської ініціативи було експортовано лише 2 млн тонн продовольства.