ЦПД спростував чутки про скасування безвізу з Польщею

Безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення.

У мережі поширюється інформація про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - зазначили в ЦПД.

У Центрі нагадали, що безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні ЄС.