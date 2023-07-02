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ЦРУ планує використати унікальну нагоду для вербування шпигунів у росії

02 липня 2023, 19:39
ЦРУ планує використати унікальну нагоду для вербування шпигунів у росії
Польща США
Попри державну пропаганду та репресії у рф, невдоволення війною проти України “роз’їдає” російське керівництво.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив про унікальну нагоду вербувати шпигунів у російській федерації, якою американське відомство планує скористатися.

Про це повідомляє Reuters.

"Незадоволення війною й далі “роз'їдатиме” російське керівництво, навіть попри постійну державну пропаганду і репресії. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ. Ми не проґавимо цієї можливості", – запевнив директор ЦРУ.

За його словами, така можливість випадає "раз на покоління".

Раніше видання The Washington Post повідомляло про неоголошений візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до України.

Поїздка Бернса відбулася якраз перед невдалим повстанням лідера найманців Євгена Прігожина проти російського оборонного відомства. Хоча розвідувальна спільнота США дізналася в середині червня, що Прігожин планував якийсь збройний заколот, ці висновки не обговорювалися під час зустрічей із Зеленським, йдеться у публікації з посиланням на неназваного американського чиновника. 

Представники адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Вашингтон і Київ не мають нічого спільного з невдалим походом на москву, рідкісним викликом президенту росії владіміру путіну, який Сполучені Штати характеризують як внутрішню справу рф.

ЦРУшпигунствовійна в Україніросія окупанти

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