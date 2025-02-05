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ЦРУ пропонує всім своїм працівникам звільнитися і отримати компенсацію – Reuters

05 лютого 2025, 13:48
ЦРУ пропонує всім своїм працівникам звільнитися і отримати компенсацію – Reuters
Фото: з вільного доступу
Мова йде про 2 мільйони цивільних федеральних службовців.

Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм співробітникам звільнитись та отримати компенсацію і мотивували це тим, що треба привести відомство у відповідність до пріоритетів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters

Пропозиція передбачає, що федеральні службовці можуть звільнитися з роботи і отримати компенсацію у вигляді зарплати за вісім місяців і пільги.

В ЦРУ заявили, що ці кроки мають на меті привести агентство у відповідність до цілей нового директора ЦРУ Джона Реткліффа.

"Директор Реткліфф швидко рухається до того, щоб співробітники ЦРУ відповідали пріоритетам національної безпеки Адміністрації. Ці кроки є частиною цілісної стратегії, спрямованої на наповнення агентства новою енергією", - йдеться в заяві управління. 

ЦРУ не розголошує свій кошторис чи кількість співробітників.

Наразі у США відбувається масштабне оновлення уряду, розпочате адміністрацією Трампа, яка звільнила і відсторонила сотні державних службовців у рамках перших кроків до скорочення бюрократичного апарату і призначення лояльних до себе людей.

Того тижня Білий дім запропонував 2 мільйонам цивільних федеральних службовців, які працюють на повну ставку, можливість припинити роботу цього тижня і отримувати зарплату та пільги до 30 вересня, адже Трамп прагне скоротити розмір уряду.

 
СШАЦРУ

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