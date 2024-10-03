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ЦРУ розширює онлайн-вербування інформаторів з Китаю, Ірану і КНДР – Reuters

03 жовтня 2024, 10:42
ЦРУ розширює онлайн-вербування інформаторів з Китаю, Ірану і КНДР – Reuters
Фото: з вільного доступу
Свою кампанію управління почало в соцмережах.

Центральне розвідувальне управління США розпочало кампанію з вербування.

Про це з посиланням на неназваного представника ЦРУ повідомляє Reuters.

Відомство опублікувало в своїх акаунтах у соціальних мережах X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn та в YouTube відеоінструкції китайською, фарсі і корейською мовами про те, як зацікавленим особам безпечно зв’язатися з агентством.

Таож було опубліковані відео, де немає звуку і містять лише письмові інструкції, в яких людям рекомендується зв’язуватися з ЦРУ через офіційний сайт, при цьому використатит надійні зашифровані віртуальні приватні мережі VPN чи створений для анонімності в Інтернеті браузер TOR.

"Наші зусилля на цьому терені були успішними в росії, і ми хочемо пересвідчитися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для співпраці", - заявив представник розвідки.

За його словами, ЦРУ таким чином адаптується до посилення глобального стеження і державних репресій у країнах із автократичними режимами.

У відомстві додали, що однією з головних причин, що спонукала агентство до активного пошуку інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї, є пряма чи опосередкована підтримка урядами цих країн російської агресії проти України.

Речник посольства Китаю у США Лю Пенгу про коментував  нову акцію ЦРУ і звинуватив США у веденні організованої та систематичної кампанії дезінформації проти Китаю і заявив, що будь-які спроби вбити клин між китайським народом та правлячою Компартією зазнають поразки.

 
СШАЦРУвербування

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