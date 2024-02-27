Цукерберг обговорив із прем'єром Японії питання штучного інтелекту – Reuters

Уряд і корпоративний сектор Японії прагнуть надолужити втрачене у створенні ШІ.

Генеральний директор МЕТА Цукерберг провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, на якій сторони обговорили питання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Засновник Facebook відвідує Азію. Раніше повідомлялося, що Цукерберг поїде до Південної Кореї наприкінці лютого для перемовин зі Samsung Electronics щодо ШІ.

"У нас відбулася хороша, продуктивна розмова про штучний інтелект і майбутнє технологій", - сказав Цукерберг у короткому коментарі журналістам у резиденції прем'єр-міністра в Токіо.

Як відомо, уряд і корпоративний сектор Японії прагнуть надолужити втрачене у створенні штучного інтелекту. Минулого року Кісіда зустрівся з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом та гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом. Тоді ішлося про регулювання й інфраструктуру штучного інтелекту.