Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Цукерберг оголосив про зміни в Meta і підтримку свободи слова від Трампа

07 січня 2025, 18:07
Цукерберг оголосив про зміни в Meta і підтримку свободи слова від Трампа
Фото: Укрінформ
Meta заявила, що компанія занадто далеко відійшла від своїх цінностей за попереднє десятиліття.

Компанія Meta оголосила про низку змін у своїй практиці модерації контенту, які фактично покладуть край її давній програмі перевірки фактів, політиці, запровадженій для обмеження розповсюдження дезінформації в її соціальних мережах. Facebook та Instagram відмовляться від фактчекерів, а замість них з'являться "примітки спільноти".

Як пише The New York Times, скасування багаторічної політики є яскравою ознакою того, як компанія перепозиціонує себе для президентства Дональда Трампа протягом тижнів до його початку. Meta заявила, що компанія занадто далеко відійшла від своїх цінностей за попереднє десятиліття.

У серії оголошень у період президентського переходу Meta різко змінила свою стратегію у відповідь на те, що її генеральний директор Марк Цукерберг назвав "культурним переломним моментом", відзначеним виборами.

"Ми хочемо скасувати розповзання місії, яке зробило наші правила занадто суворими і занадто схильними до надмірного виконання", - заявив у своїй заяві Джоел Каплан, нещодавно призначений керівник глобальної політики Meta.

Зазначається, що замість того, щоб використовувати новинні організації та інші сторонні групи, Meta, якій належать Facebook, Instagram і Threads, буде покладатися на те, що користувачі додаватимуть нотатки або виправлення до повідомлень, які можуть містити неправдиву або таку, що вводить в оману інформацію.

Марк Цукерберг сказав у відео, що новий протокол, який почне роботу в Сполучених Штатах найближчими місяцями, схожий на той, який використовується X, під назвою Community Notes. Він зазначив:

"Ми досягли точки, коли у нас стало занадто багато помилок і цензури. Нещодавні вибори стали переломним моментом на користь того, щоб знову поставити свободу слова в пріоритет. Ми збираємося повернутися до нашого коріння, зосередитися на зниженні кількості помилок, спрощенні політики і відновленні свободи слова на наших платформах".

Він також заявив, що Meta має намір співпрацювати з Трампом, щоб "дати відсіч урядам, які переслідують американські компанії і вимагають посилення цензури".

Цукерберг визнав, що внаслідок цього рішення на платформі буде більше "поганих речей".

"Реальність така, що це компроміс. Це означає, що ми ловитимемо менше поганих речей, але ми також скоротимо кількість повідомлень і акаунтів невинних людей, які ми випадково видаляємо", - сказав він.

Дії Meta надихнули консервативних союзників обраного президента Трампа, багатьом з яких не подобалася практика додавати відмови або попередження до сумнівних або неправдивих повідомлень.

Після того, як Трамп виграв другий термін у листопаді, Meta швидко зробила спроби відновити напружені відносини між ним і його компанією та консерваторами.

Політика перевірки фактів народилася з попередньої перемоги Трампа у 2016 році. У той час Facebook піддавався критиці за безконтрольне поширення дезінформації, поширюваної його мережею, включно з повідомленнями від іноземних урядів, спрямованими на те, щоб посіяти розбрат серед американської громадськості.

Унаслідок величезного тиску громадськості Цукерберг звернувся до зовнішніх організацій, як-от Associated Press, ABC News і сайту перевірки фактів Snopes, а також до інших глобальних організацій, перевірених Міжнародною мережею перевірки фактів, щоб вони перевірили потенційно неправдиві або ті, що вводять в оману, пости у Facebook і Instagram і винесли рішення про те, чи потрібно їх анотувати або видаляти.

Серед оголошених змін: зняття обмежень на такі теми, як імміграція та гендерна ідентичність, які, за словами Цукерберга, "відірвані від мейнстримного дискурсу". Команди модераторів будуть переведені з Каліфорнії, а розгляд контенту в США буде перенесено в Техас.

Марк ЦукербергДональд ТрампMeta

Останні матеріали

Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 січня 2025, 07:16
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інавгурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Політика
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 січня 2025, 00:48
Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється