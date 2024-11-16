ЦВК Грузії офіційно затвердила перемогу "Грузинської мрії"

Центральна виборча комісія Грузії офіційно оприлюднила підсумки парламентських виборів – перемогла правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомило "Ехо Кавказу".

"Грузинська мрія" отримала у парламенті 89 мандатів зі 150.

За даними ЦВК, прохідний бар’єр у 5% окрім "Грузинської мрії" подолали чотири опозиційні партії. Зокрема, "Коаліція за зміни" набрала 11,03% – отримала 19 мандатів, "Єдність – Національний рух" – 10,17%, 16 мандатів, "Сильна Грузія" – 8,81%, 14 мандатів, "Гахарія за Грузію" – 7,78%, 12 мандатів.

Паралельно із засіданням біля будівлі ЦВК відбувається мітинг за участі опозиції, громадських організацій та студентів, які вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори. За протестувальниками спостерігає велика кількість поліції.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – "Грузинською мрією".