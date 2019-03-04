ЦВК назвала дільницю, яка затримує встановлення 100% результатів голосування

"Остання дільниця - це 94-й виборчий округ, Обухів. Зараз інший заступник голови ЦВК працює над цим питанням"

Тільки одна дільниця з Київської області не передала до Центральної виборчої комісії дані протоколу в електронному вигляді про результати голосування на виборах президента 31 березн

"Остання дільниця - це 94-й виборчий округ, Обухів. Зараз інший заступник голови ЦВК працює над цим питанням", - прокоментував Євген Радченко ситуацію, чому досі не встановлені 100% результатів голосування відповідно до даних електронних протоколів, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, до ЦВК надійшла інформація, що комісія вказаної дільниці не може зібратися і належно оформити протокол.

За даними 99,99% протоколів в електронному вигляді, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%).

Нагадаємо, що ТВК на Донеччині заявила про фальсифікацію на користь одного з кандидатів у дев'ять разів.