CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТільки одна дільниця з Київської області не передала до Центральної виборчої комісії дані протоколу в електронному вигляді про результати голосування на виборах президента 31 березнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК назвала дільницю, яка затримує встановлення 100% результатів голосування
"Остання дільниця - це 94-й виборчий округ, Обухів. Зараз інший заступник голови ЦВК працює над цим питанням"
Фото:glavcom.ua
"Остання дільниця - це 94-й виборчий округ, Обухів. Зараз інший заступник голови ЦВК працює над цим питанням", - прокоментував Євген Радченко ситуацію, чому досі не встановлені 100% результатів голосування відповідно до даних електронних протоколів, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, до ЦВК надійшла інформація, що комісія вказаної дільниці не може зібратися і належно оформити протокол.
За даними 99,99% протоколів в електронному вигляді, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%).
Нагадаємо, що ТВК на Донеччині заявила про фальсифікацію на користь одного з кандидатів у дев'ять разів.
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03 04 2019 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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