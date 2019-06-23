ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, якого висунула Ліберальна партія України по округу №46 з центром у Бахмуті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК не пустила Клюєва на вибори
Клюєв з 2014 року не проживає в Україні через загрозу кримінального переслідування
Сергій Клюєв. Фото: УНІАН
Причину відмови не вказано, але відомо, що Клюєв з 2014 року не проживає в Україні через загрозу кримінального переслідування, зазначили у прес-службі комісії в неділю, повідомляє LB.ua.
Клюєв за Януковича був першим віце-прем'єром, секретарем РНБО та главою Адміністрації президента.
Нагадаємо, що 28 лютого 2014 року Клюєв був оголошений у розшук. Служба безпеки України встановила, що він перебуває на території Росії.
Незважаючи на те, що Клюєв може бути причетним до масових убивств на Майдані, за п'ять років органи правосуддя так і не змогли притягнути його до відповідальності. 2019 року Клюєв успішно домігся зняття європейських санкцій.
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23 06 2019 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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