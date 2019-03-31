ЦВК: За три години на виборах явка виборців перевищила 16% Найактивніші виборці - в Запорізькій і Кіровоградській областях

За три години з початку роботи дільниць на виборах президента України проголосували 16,3% виборців.

Фото: iPress.ua

Активність виборців на виборах президента України станом на 11:00 перевищила 16%. Ці дані враховують 81 округ з 199, інформація з яких вже надійшла в ЦВК. Інформація про явку оновлюється на сайті Центрвиборчкому. 31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників.

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