ПОЛІТИКА НОВИНИЗа три години з початку роботи дільниць на виборах президента України проголосували 16,3% виборців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК: За три години на виборах явка виборців перевищила 16%
Найактивніші виборці - в Запорізькій і Кіровоградській областях
Фото: iPress.ua
Активність виборців на виборах президента України станом на 11:00 перевищила 16%. Ці дані враховують 81 округ з 199, інформація з яких вже надійшла в ЦВК.
Інформація про явку оновлюється на сайті Центрвиборчкому.
31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників.
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31 03 2019 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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