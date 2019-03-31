Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК: За три години на виборах явка виборців перевищила 16%

Найактивніші виборці - в Запорізькій і Кіровоградській областях
За три години з початку роботи дільниць на виборах президента України проголосували 16,3% виборців.
ЦВК: За три години на виборах явка виборців перевищила 16% Фото: iPress.ua

Активність виборців на виборах президента України станом на 11:00 перевищила 16%. Ці дані враховують 81 округ з 199, інформація з яких вже надійшла в ЦВК.

Інформація про явку оновлюється на сайті Центрвиборчкому.

31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників. 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2019 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.