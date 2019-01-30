ЦВК зареєструвала Зеленського і ще двох кандидатів у президенти На вибори йдуть уже 26 осіб

Центральна виборча комісія в середу, 30 січня, зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти на вибори 31 березня.

Фото: скріншот з відео

Ними стали артист Володимир Зеленський, колишній депутат Верховної Ради Інна Богословська і колишній глава СБУ Ігор Смешко. Рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому. Іншими кандидатами в президенти є: Балашов Геннадій, партія "5.10"

Богомолець Ольга, самовисуванка

Бойко Юрій, самовисуванець

Вілкул Олександр, "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку"

Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"

Данилюк Олександр, самовисуванець

Добродомов Дмитро ("Народний контроль")

Каплін Сергій, Соціал-демократична партія

Кива Ілля, Соціалістична партія

Корнацький Аркадій, самовисуванець

Кошулинський Руслан, "Свобода"

Купрій Віталій, самовисуванець

Ляшко Олег, Радикальна партія

Мороз Олександр, Соціалістична партія Олександра Мороза

Мураєв Євген, партія "Наші"

Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"

Насіров Роман, самовисуванець

Садовий Андрій, партія "Самопоміч"

Скоцик Віталій, самовисуванець

Тарута Сергій, "Основа"

Тимошенко Юлія, "Батьківщина"

Шевченко Олександр, партія "УКРОП"

Шевченко Ігор, самовисуванець

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