ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія в середу, 30 січня, зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти на вибори 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК зареєструвала Зеленського і ще двох кандидатів у президенти
На вибори йдуть уже 26 осіб
Фото: скріншот з відео
Ними стали артист Володимир Зеленський, колишній депутат Верховної Ради Інна Богословська і колишній глава СБУ Ігор Смешко.
Рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому.
Іншими кандидатами в президенти є:
- Балашов Геннадій, партія "5.10"
- Богомолець Ольга, самовисуванка
- Бойко Юрій, самовисуванець
- Вілкул Олександр, "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку"
- Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
- Данилюк Олександр, самовисуванець
- Добродомов Дмитро ("Народний контроль")
- Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
- Кива Ілля, Соціалістична партія
- Корнацький Аркадій, самовисуванець
- Кошулинський Руслан, "Свобода"
- Купрій Віталій, самовисуванець
- Ляшко Олег, Радикальна партія
- Мороз Олександр, Соціалістична партія Олександра Мороза
- Мураєв Євген, партія "Наші"
- Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
- Насіров Роман, самовисуванець
- Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
- Скоцик Віталій, самовисуванець
- Тарута Сергій, "Основа"
- Тимошенко Юлія, "Батьківщина"
- Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
- Шевченко Ігор, самовисуванець
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 01 2019 18:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку