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ЦВК зареєструвала Зеленського і ще двох кандидатів у президенти

На вибори йдуть уже 26 осіб
Центральна виборча комісія в середу, 30 січня, зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти на вибори 31 березня.
ЦВК зареєструвала Зеленського і ще двох кандидатів у президенти Фото: скріншот з відео

Ними стали артист Володимир Зеленський, колишній депутат Верховної Ради Інна Богословська і колишній глава СБУ Ігор Смешко.

Рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому.

Іншими кандидатами в президенти є:

  •     Балашов Геннадій, партія "5.10"
  •     Богомолець Ольга, самовисуванка
  •     Бойко Юрій, самовисуванець
  •     Вілкул Олександр, "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку"
  •     Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
  •     Данилюк Олександр, самовисуванець
  •     Добродомов Дмитро ("Народний контроль")
  •     Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
  •     Кива Ілля, Соціалістична партія
  •     Корнацький Аркадій, самовисуванець
  •     Кошулинський Руслан, "Свобода"
  •     Купрій Віталій, самовисуванець
  •     Ляшко Олег, Радикальна партія
  •     Мороз Олександр, Соціалістична партія Олександра Мороза
  •     Мураєв Євген, партія "Наші"
  •     Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
  •     Насіров Роман, самовисуванець
  •     Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
  •     Скоцик Віталій, самовисуванець
  •     Тарута Сергій, "Основа"
  •     Тимошенко Юлія, "Батьківщина"
  •     Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
  •     Шевченко Ігор, самовисуванець
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30 01 2019 18:53
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