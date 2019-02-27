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ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 мільйонів

“Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента України 143 територіальних виборчих округів"
Центральна виборча комісія затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.
ЦВК затвердила кошториси виборчих округів на 885 мільйонів Фото: telegraf.com.ua

“Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента України 143 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів Президента України на загальну суму 885 млн 287 тис. 758 гривень”, - повідомляє прес-служба ЦВК.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 11 лютого затвердила Розподіл коштів Державного бюджету, виділених на вибори Президента 31 березня, на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тисяч гривень. Відповідно до цього розподілу видатки ЦВК складають уже вказані 275 млн 978 тисяч 531 гривню. Крім того, на окружні виборчі комісії розподілено 40 млн 820 тисяч 686 гривень, на дільничні виборчі комісії - 1 млрд 146 млн 616 тисяч 619 гривень. На другий тур виборів передбачено 891 млн 464 тисяч 164 гривень.

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27 02 2019 23:03
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