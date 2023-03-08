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Ця війна матиме руйнівні наслідки для економіки росії – МВФ

08 березня 2023, 18:02
Ця війна матиме руйнівні наслідки для економіки росії – МВФ
Фото: rian.com.ua
російська економіка з часом постраждає через еміграцію працівників і припинення доступу до технологій.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила, що через війну в Україні економічні перспективи росії після 2023 року є досить руйнівними.

Передає CNN.

“Якщо взяти наші прогнози на середньострокову перспективу, вони означають, що економіка росії скоротиться щонайменше на 7%”, — заявила  очільниця МВФ.

російська економіка з часом постраждає. Головними причинами стане відтік робітників і їх доступ до технологій, а також, запроваджені через розв`язану кремлем війну проти України санкції щодо енергетичної промисловості рф завдадуть збитків.

“Цього року ми думаємо про те, що росії вдалося спрямувати частину своїх продажів нафти за межі ринків Європейського Союзу”, — сказала Кристаліна Георгієва. 

Йдеться про перенаправлення росією поставок сирої нафти до Китаю та Індії. 

“Ми не бачимо, щоб росія отримувала якусь вигоду від того, що вона спричинила Україні та собі”, додала глава МВФ.

Ми вже писали, що російська війна руйнує споживчу економіку так, як ніколи не руйнувала пандемія.
РосіяМВФекономіка

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