Ця війна надовго: командир Азова закликав українців брати до рук зброю

Денис Прокопенко переконаний, що "від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".

Командир Азова Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що війна в Україні може тривати роками і закликав українців взяти до рук зброю.

Про це Прокопенко написав на своїй стрінці у Facebook.

Він наголосив, що війна може тривати роками, і кожного дня необхідно наближати нашу перемогу.

"Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", - написав Прокопенко.

Він зазначив, що після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення рф, українці все частіше задаються питанням "Як довго триватиме ця війна?" і невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та військових.

На його думку, росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей і не відпустить Україну зі своєї сфери впливу.

Командир Азова вважає, що війна буде тривати рівно до тих пір, поки українці будуть здатні вести спротив: "Будь які "перемир’я" або "домовленості" - будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу".

Українці, на його думку, повинні бути здатними мобілізувати у критичний момент всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей.