Цинізм найвищого рівня - лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Білоруський диктатор заявив, що Білорусь і далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях

Самопроголошений президент Білорусі та співучасник воєнних злочинів росії олександр лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності.

Привітання 24 серпня з'явилося на сайті лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", – йдеться в публікації.

У "привітанні" також згадується побажання українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Варто відзначити, що з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі українською територією була запущена як мінімум 631 ракета.

Найбільшого бомбардування з Білорусі Україна зазнавала 1 квітня, в той день ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього – близько 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України. Запуски з Білорусі тривають і донині.