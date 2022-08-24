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Цинізм найвищого рівня - лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Білоруський диктатор заявив, що Білорусь і далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях
Цинізм найвищого рівня - лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності
Самопроголошений президент Білорусі та співучасник воєнних злочинів росії олександр лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності.
 
Привітання 24 серпня з'явилося на сайті лукашенка.
 
"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі буде продовжувати виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", – йдеться в публікації.
 
У "привітанні" також згадується побажання українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".
 
Варто відзначити, що з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі українською територією була запущена як мінімум 631 ракета.
 
Найбільшого бомбардування з Білорусі Україна зазнавала 1 квітня, в той день ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього – близько 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України. Запуски з Білорусі тривають і донині.
 
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24 08 2022 09:59
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